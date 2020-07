Raed Arafat muta razboiul conspirațiilor la DIICOT. Le-a facut plangeri pentru extremism celor care l-au amenințat cu moartea

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a cerut DIICOT să investigheze amenințările primite de la un internaut care susține că a fost angajat al serviciilor de informații și că are dreptul să îl ucidă pentru că se face vinovat de crime împotriva românilor și este condamnat la moarte în țara de origine. Mesajul […] The post Raed Arafat mută războiul conspirațiilor la DIICOT. Le-a făcut plângeri pentru extremism celor care l-au amenințat cu moartea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.