Raed Arafat negociaza conceptul de carantina cu parlamentarii. Dezbateri in toi, in Comisia Juridica

Vidul legislaliv care a permis externarea a cel puțin 550 de persoane, conform afirmațiilor ministrului Nelu Tătaru, ar putea fi remediat până la sfârșitul săptămânii. Social-democrații și-au schimbat optica privind legea propusă de Guver, după o discuție cu Raed Arafat. Față de amendamentele pe care le susțineau cu o zi în urmă, social-democrații susțin miercuri […]