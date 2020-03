Seful DSU, Raed Arafat, si secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Nelu Tataru fac declaratii despre situatia de la acest moment in legatura cu raspandirea coronavirusului.

Raed Arafat, noi masuri de ultima ora pentru protectia populatiei

Raed Arafat a anuntat cele mai noi masuri luate pentru prevenirea extinderii epidemiei:

suspendarea temporara pentru sase luni a distributiei medicamentele si dispozitivelor medicale, materiale sanitare in afara Romaniei

recomandarea decalarii a firmelor private cu peste 99 de angajati a program de lucru pentru cei care folosesc transportul in comun, pana la 31 martie. trei intervale orare sunt recomandat: ora 8, 9, 10 de incepere a programului.

Pentru institutiile publice decalarea programului este obligatorie.

restrictionarea acitivitatilor culturale, artistice, sportive, religioase in spatiu inchis cu participarea a peste 100 de persoane, pana la 31 martie. Daca sunt activitati care se pot desfasura in aer liber, ca la biserica, acest lucru se poate face

sistarea activitatii cu public pentru muzee, pana la 31 martie

recomandarea suspendarea activitatii didactice din invatamantul superior pana la 31 martie.

La nevoie, structurile de Politie si Jandarmerie asigura masurile necesare, precum fluidizarea circulatiei auto legata de gestionarea coronavirus (ati vazut deja situatia de la granite)

Pana la aceasta ora sunt confirmate 31 de cazuri de infectare cu coronavirus in Romania si 752 de cazuri in carantina.

Romania se afla acum in scenariul doi imaginat de autoritati (26-100 pacienti).

Autoritatile fac in continuare apel la calm!

Nelu Tataru:

Avem 31 de persoane cu coronavirus

1200 de teste facute pana acum in cele 7 institute, la Timisoara, Cluj, Iasi, Constanta, Bucuresti, Craiova. Vrem sa adaugam si Brasov

Nu ducem lipsa nici de kituri de testare, nici de profesionisti.

Multumesc colegilor nostri care fac o munca titanica – testari, anchete epidemiologice.

Suntem in scenariul 2: preventia, depistarea, pregatirea spitalelor pentru scenariile 3 si 4

Acum are loc videoconferinta la Ministerul Sanatatii cu DSP-uri pentru scenariul 3.

In scenariul 2 incepe triajul in spitale.

Rugam pacientii care merg in spitale sa fie calmi si sa respecte triajul pentru a evita raspandirea prin spitale a virusului.

In primele 2 scenarii ne axam pe preventie si depistarea contactelor. In Bucuresti am suplimentat epidemiologii.

Am avut un aflux din Italia, ne pregatim pentru aflux al romanilor din alte zone. Am decis extinderea zonelor rosii si galbene. Cei care se intorc din zonele rosii vor fi introdusi in carantina, cei din zonele galbene – in izolare voluntara la domiciliu.

In scenariul 2 mentinem preventia ca punct principal inaintea schimbarilor majore din spitale. In scenariul 3 vom avea extinderi ale paturilor din spitale pentru coronavirus. Se pregatesc spitalele – suport pentru a prelua cazurile de la spitalele de boli infectioase care nu sunt coronavirus.

Avem 4.000 de paturi ATI.

Cazurile critice sunt cele care cedeaza pe insuficienta respiratorie.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.