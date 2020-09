Raed Arafat: Pandemia ne-a prins aproape total nepregatiți. Președinția Romaniei ne-a ignorat rapoartele de anul trecut

“Din păcate, încă de la începutul acestei pandemii, au fost ignorate avetismentele. Mai avem de făcut foarte multe în privinta a ceea ce înseamnă pandemia”, a afirmat, vineri, secretarul de stat Raed Arafat, la Forumul Mării Negre, unde a participat pentru a face o analiză a pandemiei de coronavirus. Conform realitatea.net, doctorul Arafat susține că […] The post Raed Arafat: Pandemia ne-a prins aproape total nepregătiți. Președinția României ne-a ignorat rapoartele de anul trecut appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.