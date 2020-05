Raed Arafat, precizari despre relaxarea de dupa 15 mai: E posibil sa se aplice masuri diferențiat, pe regiuni

Secretarul de stat Raed Arafat a făcut precizări cu privire la măsurile ce vor fi luate după 15 mai pentru cotrolul răspândirii noului coronavirus. Şeful DSU anunţă posibile măsuri diferenţiate, pe regiuni.

„Ieri s-au aplicat amenzi din partea Poliției de la Popești Leordeni. Se vindeau mici la coadă, fără a se respecta distanțararea socială. Mai avem două săptămâni până la relaxarea măsurilor, să nu ne batem joc de ce am construit până în prezent. Măsurile cele mai puțin riscante vor fi ridicate după 15 mai, în prima perioadă de relaxare. Nu va fi o relaxare totală după 15 mai. Noi nu am făcut total lockdown, cum au făcut alte țări. Vom purta masca în mijloacele de transport și la muncă, trebuie să ne spălăm mai des pe mâini. E posibil să se aplice măsuri diferențiat, pe regiuni”, a declarat Raed Arafat pentru Realitatea Plus.