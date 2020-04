Raed Arafat, previziuni sumbre despre varful pandemiei de COVID-19 din Romania: „Nu, nu cred ca a trecut ce era mai greu. Ne vom confrunta cu…”

Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta si secretar de stat in Ministerul Afacerilor de Interne a facut duminica seara declaratiile de care toti cetatenii se temeau. Acesta expune situatia in care se afla Romania in acest moment, dar in acelasi timp prevede o perioada si mai grea pe care o vom traversa. Desi nu poate oferi cifre exacte, Arafat declara ca situatia se poate inrautati foarte tare in perioada Sarbatorilor Pascale, daca romanii din diaspora nu vor constientiza situatia in care ne aflam si vor alege sa revina in Romania.

Cat de pregatite sunt autoritatile din Romania in acest moment

In cursul serii de ieri, Raed Arafat a declarat pentru Digi24 ca autoritatile din Romania sunt „mai pregatite”, dar fiecare zi le surpinde cu un „pas in plus”. Astfel, acest lucru poate fi inteles ca un pericol iminent daca lucrurile ies din tipar si suntem prinsi pe picior gresit.

„Cu siguranta sunt mai pregatite. Daca apare o situatie similara cu cea din Italia, clar ca si noi putem fi depasiti. Pana acum noi am avut o crestere mai lina decat in alte zone. Dar daca vom avea o crestere mai brusca, sigur ca si noi vom fi depasiti.

De aici si ideea de a nationaliza spitalele de campanie, cel de la Ana Aslan, de la Constanta. Ne pregatim mai departe si cu siguranta fiecare zi ne prinde cu un pas in plus in fata unei situatii la care nu vrem sa ajungem. Mai vreau sa dau un exemplu, ventilatoarele stricate.

S-a alocat o hala si vom incepe sa le reparam. Echipele de consultare trimise la Arad, la Hunedoara, am inceput sa detasam medici si am semnat pentru detasarea unor medici de la Iasi la Suceava. Toate aceste miscari ne fac sa fim mai pregatiti”, a spus Arafat.

Vacanta de Paste poate inrautati situatia

De asemenea, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta isi exprima ingrijorarea pentru ce va urma. Pentru ca nu se stie cum vor evolua lucrurile, Raed Arafat se adreseaza romanilor din diaspora. Acesta, precum si alti colegi de ai sai, transmite mesaje de constientizare in care diaspora este incurajata sa ramana anul acesta in tarile in care se afla, pentru a nu-si expune rudele si un popor intreg la riscuri mari, ale caror consecinte nu vor mai putea fi controlate.

„Ingrijorarea exista pentru ca nu stii ce va fi. Exista estimari, calcule, dar stim ca orice lucru se poate schimba pe parcurs. Ingrijorarea a fost exprimata la cel mai inalt nivel al statului si ingrijorarea este ca se va intoarce un numar mare inapoi si stim ca cei mai multi romani sunt in zonele periculoase. Oamenii vin si isi expun parintii. Cazul zero a fost persoana venita din alte tari. De aici au provenit alte situatii, cum este cea de la Spitalul Gerota si alte spitale din tara”, a declarat secretarul de stat.

“Nu, nu cred ca a trecut ce era mai greu”

Potrivit declaratiilor lui Raed Arafat, lupta grea nu a trecut, ci dimpotriva, abia acum pot incepe adevaratele provocari.

„Nu, nu cred ca a trecut ce era mai greu. Noi speram sa nu avem o evolutie brusca a cazurilor si sa avem o evolutie mai lina. Nimeni nu poate spune ca am trecut peste ce era greu. Cred ca ne vom confrunta cu o perioada mai grea fata de ce am trecut. In zona rurala lumea e mai lejera cu situatia asta. Va trebui primarii sa explice oamenilor sa respecte regulile, sa ii sprijine a intelege care este situatia cu care ne confruntam. Trebuie aplicate si acolo toate masurile de distantare”, a mai adaugat acesta.

