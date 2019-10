Raed Arafat, prima reacție dupa imginile de la Colectiv: Voi veni cu raspunsuri concrete dupa alegerile prezidențiale

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a reacționat, joi seara, după apariția imaginilor de la Colectiv, publicate de jurnaliștii de la Libertatea. Arafat a transmis într-un mesaj pe Facebook că va veni cu un răspuns. privind imaginile care arată intervenția din primele momente ale pompierilor la dezastrul din Colectiv, după comemorarea victimelor de The post Raed Arafat, prima reacție după imginile de la Colectiv: Voi veni cu răspunsuri concrete după alegerile prezidențiale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.