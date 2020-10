Raed Arafat, raspuns la mesajul Patriarhului Daniel: "Nu s-a interzis niciun fel de sarbatoare"

Raed Arafat, seful DSU, a reactionat, in cadrul unei emisiuni difuzate de Antena 3, la mesajul Patriarhului Daniel, in care le cere autoritatilor sa revina asupra deciziei "disproportionata, discriminatorie si luata fara o consultare prealabila cu Biserica Ortodoxa Romana" de interzicere a pelerinajelor. Arafat a motivat ca nu s-a interzis sarbatoarea, ci s-a interzis deplasarea oamenilor in conditii riscante, in contextul pandemiei.