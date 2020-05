Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, la emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3, că specialiștii din Comitetul Național pentru Situații de Urgență s-ar putea opune la unele măsuri de relaxare, indiferent că acestea sunt cuprinse în proiectul de lege. Printre acestea, cea a redeschiderii teraselor și mall-urilor cu suprafețe mai mici de 15.000 […] The post Raed Arafat se opune deschiderii teraselor și mall-urilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.