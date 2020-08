Raed Arafat sustine ca in primavara anului viitor se poate ajunge la "scenarii grele". "Avem peste 300 de focare in toata tara"

Peste 300 de focare de COVID-19 sunt in tara in prezent, a anuntat joi seara, la Digi24, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. El a precizat insa ca aceste focare inseamna si camine, si azile de batrani, si din domeniul industrial, zone care sunt insa controlabile. Nimeni nu poate prezice insa cum va evolua pe viitor boala, mai ales in cazul unor transmisii comunitare, si deocamdata nu pot fi excluse nici "scenarii mai grele", a avertizat Raed Arafat.