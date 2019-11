Raed Arafat: Urmeaza sa plece echipa din cadrul IGSU catre Albania. Va ajuta la salvarea victimelor cutremurului

„Cu aprobarea domnului ministru Vela, echipa noastră este în pregătire. S-a vorbit la ministrul Apărării care ne va sprijini cu transportul. Urmează să plece echipa din cadrul IGSU către Albania cu aproximativ 50 de persoane cu materiale de căutare salvare. Este o misiune de căutare, salvare, nu medicală.

Vom pleca în câteva ore, cu ajutorul forțelor de la forțelele aeriene, echipa noastra va fi acolo în cursul serii de astăzi. Colegii de la aviație se pregătesc.

Când se ajunge acolo, autoritățile naționale repartizează echipa într-un sector de intervenție. Echipa trebuie să fie independentă să aibă tot ce le trebuie, mâncare, apă. Echipa va acționa în zona respectivă până se decide oprirea operațiunilor de salvare”, a declarat Raed Arafat, șeful DSU.

Luni noapte a avut loc cel mai puternic cutremur din ultimele decenii în Albania, cu o magnitudine de 6,3. Există persoane prinse sub dărâmături, după ce mai multe clădiri s-au prăbușit.De luni seară până marți dimineața au avut loc 15 cutremure cu magnitudine peste 3, în aceeași zonă. Cel mai mare dintre ele este cel de 6,3, urmat la scurt timp de o replică de 5,3.Cel mai grav afectat este Durres, al doilea oraș ca mărime din Albania. Este și localitatea cea mai apropiată de centrul seismic al cutremurelor produse în ultimele 9 ore.Conform autorităților, cel puțin 15 oameni sunt prinși sub o clădire de 6 etaje care s-a prăbușit, unde au loc în acest moment operațiuni de salvare. 11 persoane au murit în cutremur.