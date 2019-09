Rafael Nadal a fost susținut de Tiger Woods la US Open, in meciul spaniolului cu Marin Cilic

Marele jucător de golf, Tiger Woods (43 de ani) a urmărit partida de la US Open dintre Rafael Nadal (2 ATP) și Marin Cilic (23 ATP), încheiată cu scorul de 6-3, 3-6, 6-1, 6-2. Americanul s-a situat de partea spaniolului, în confruntarea cu Cilic, anunță MEDIAFAX.

Tiger Woods a fost însoțit pe stadionul ”Arthur Ashe” de fiul său, Charlie, fiica sa, Sam, și prietena sportivului, Erica Herman.

”Nu cred că Tiger are nevoie de un sfat din partea mea. Este o onoare uriașă să joc în fața voastră, însă să joc în fața lui Tiger este un lucru foarte special pentru mine. Mereu am spus că nu am idoli, dar, dacă aș fi avut unul, acela ar fi fost el. Întotdeauna am încercat să îi urmăresc fiecare lovitură. Pentru mine, este o plăcere imensă să îl am alături de mine, susținându-mă”, a declarat Rafael Nadal, pentru ESPN.

”Sincer, cred că ar fi mult mai bine dacă Tiger nu m-ar vedea jucând golf. Cred că și-ar ieși din formă”, a glumit Rafael Nadal.

”Ce noapte frumoasă, urmărindu-l pe Rafael Nadal. O performanță incredibilă și o modalitate nemaipomenită de a încheia un meci”, a comentat, pe profilul personal de Twitter, Tiger Woods.