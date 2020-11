Rafael Nadal a patruns in semifinale la Turneul Campionilor. Spaniolul n-a castigat niciodata trofeul

Tenismenul spaniol Rafael Nadal, numarul 2 mondial, a ramas in cursa pentru castigarea primului sau trofeu la Turneul Campionilor, calificandu-se in semifinale joi seara, dupa ce a reusit sa-l invinga in trei seturi, 6-4, 4-6, 6-2, pe grecul Stefanos Tsitsipas, detinatorul titlului, care paraseste astfel competitia gazduita de O2 Arena din Londra.