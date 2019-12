Rafael Nadal: Recordul lui Federer nu e important pentru mine. Oamenii pot decide cine e cel mai bun

Rafael Nadal (33 de ani) a vorbit despre recordul deținut de rivalul Roger Federer (38 de ani), care a câștigat, până în prezent, 20 de titluri de Mare Șlem, cu unul mai mult decât spaniolul. Nadal spune că aceste statistici nu sunt importante pentru el, iar oamenii pot decide cine este mai bun, scrie Mediafax.

Într-un interviu acordat Marca, Nadal a fost întrebat dacă va accepta titulatura de cel mai bun jucător tenismen din toate timpurile în cazul în care va egala sau va depăși recordul lui Roger Federer.

"Nu este important pentru mine acest lucru. Înțeleg că pentru voi este, pentru că trebuie să scrieți despre asta. Pentru mine, este deja o satisfacție majoră să fac parte din istoria sportului. Mă antrenez din greu de la vârsta de opt ani. Să fiu unde sunt acum, la 33 de ani, este o realizare incredibilă. Noi am ajuns deja la rezultate inimaginabile. Oamenii pot decide cine este cel mai bun și cine nu este. Pentru mine, e o onoare să fac parte din acest grup", a răspuns Nadal.

În clasamentul turneelor de Mare Șlem câștigate, podiumul este format din trei jucători aflați în activitate: Roger Federer (20), Rafael Nadal (19) și Novak Djokovic (16).

Rafael Nadal ar putea egala sau chiar depăși recordul lui Roger Federer la Roland Garros, turneu unde ibericul s-a impus de 12 ori. Totuși, liderul mondial spune că nu se vede imbatabil pe zgura din Franța.

"Nu cred că sunt văzut drept imbatabil deoarece am mai pierdut și înainte. Nimeni nu este invincibil, pentru că asta nu este o caracteristică umană. Oamenii nu sunt perfecți, iar invincibilitatea înseamnă perfecțiune. Oricine poate să fie învins, iar eu mă consider o persoană normală, obișnuită, în ciuda faptului că am realizat ceva special pe terenul de tenis. În cele mai bune momente ale carierei, adversarii mei poate s-ar fi gândit că va fi greu să mă învingă la Roland Garros. La fel mă gândeam și eu când jucam cu Federer sau Djokovic, pe care îi poți învinge foarte greu", a mai spus Nadal.