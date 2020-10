Rafael Nadal s-a calificat in semifinalele French Open: Meciul s-a terminat la ora locala 01.26, pe o temperatura sub zece grade

Spaniolul Rafael Nadal, locul 2 ATP şi cap de serie numărul 2, l-a învins, în noaptea de marţi spre miercuri, pe italianul Jannik Sinner, locul 75 ATP, şi s-a calificat în semifinalele turneului de la Roland Garros.

Meciul a durat două ore şi 49 de minute şi s-a terminat la ora locală 01.26 (02.26, ora României). Partida a început pe o temperatură de 12 grade şi s-a încheiat când temperatura a scăzut sub 10 grade, potrivit news.ro.

Ziua de marţi a fost perturbată de primul sfert de finală. Argentinianul Diego Schwartzman, locul 14 ATP şi cap de serie numărul 12, l-a învins, marţi, cu scorul de 7-6 (1), 5-7, 6-7 (6), 7-6 (5), 6-2, pe austriacul Dominic Theim, locul 3 ATP şi cap de serie numărul 3, finalist în 2018 şi 2019 la Roland Garros.

Această întâlnire a durat cinci ore şi opt minute.

"Desigur, nu este ideal să termini un meci la unu şi jumătate dimineaţa, dar problema este vremea. Aceasta este adevărata problemă. Este prea frig pentru a juca, ca să fiu sincer. Ştiu că fotbaliştii joacă în astfel de condiţii, dar nu este acelaşi lucru, ei aleargă mereu. Noi alergăm, ne oprim, facem o pauză între fiecare punct. Este un sport în care există multe întreruperi. De aceea, cred că este cam periculos pentru organism să se joace în astfel de condiţii. Dar bine, asta este. Nu ştiu de ce au decis să pună cinci meciuri pe Chatrier în aceeaşi zi. Cred că a fost un risc pe care şi l-au asumat. Când am primit programul ieri (n.r. - luni), mi-am spus că este foarte probabil că vom avea meciuri extrem de lungi. Aşa s-a întâmplat. Ei bine, am încercat să am răbdare, să accept ceea ce ni s-a impus. Am încercat să fiu pozitiv şi am câştigat jocul", s-a plâns Nadal, după meci.

Fără set pierdut la această ediţie, spaniolul va juca semifinala cu numărul 13 la Paris, cea cu numărul 34 din carieră la un grand slam, împotriva lui Schwartzman. Nadal are 12 titluri la Roland Garros şi 100 de meciuri jucate, din care a câştigat 98, pierzând doar 27 de seturi.

Spaniolul a fost învins în ultimul meci disputat cu Schwartzman, scor 6-2, 7-5, de curând, în sferturi, la Roma. Celelalte nouă partide dintre cei doi jucători au fost câştigate de Nadal.

A doua semifinală va fi stabilită miercuri, după meciurile Novak Djokovici (Serbia), locul I ATP - Pablo Carreno Busta (Spania), locul 18 ATP şi cap de serie numărul 17 şi Andrei Rublev (Rusia), locul 12 ATP şi cap de serie numărul 13 - Stefanos Tsitsipas (Grecia), locul 6 ATP şi cap de serie numărul 5.