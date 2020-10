Rafila, declarație din sediul PSD: Comunicarea a fost punctul cel mai slab in aceasta pandemie

Profesorul Alexandru Rafila, candidat PSD la alegerile parlamentare, a declarat marţi că, din punctul său de vedere, comunicarea a fost punctul cel mai slab al autorităţilor în această pandemie, transmite Agerpres. “Comunicarea, din punctul meu de vedere, a fost punctul cel mai slab în această pandemie. (…) Nişte cifre seci şi nişte informaţii repetitive legate […] The post Rafila, declarație din sediul PSD: Comunicarea a fost punctul cel mai slab în această pandemie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.