Rafila, despre reactiile primite dupa intrarea in politica: "Reactiile au fost de incurajare, dar si de reticenta, pentru ca zona politica din Romania nu are cea mai buna reputatie"

Profesorul Alexandru Rafila a marturisit ca anuntul privind intrarea sa in politica, in Partidul Social Democrat, a avut reactii "de incurajare, intr-o anumita masura", dar si de reticenta "pentru ca zona politica din Romania nu are cea mai buna reputatie", iar in PSD s-au intamplat, in ultimii ani, "lucruri care nu au legatura cu social-democratia".