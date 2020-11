Rafila, despre testarea in masa implementata de Slovacia: Nu este un model, este o incercare, este un exercitiu

Profesorul Alexandru Rafila considera ca Slovacia, tara data ca exemplu pentru testarea in masa a populatiei cu teste de tip antigen pentru SARS-CoV-2, "nu este un model, este o incercare, un exercitiu in momentul de fata". Medicul se arata in favoarea testarii in masa cu astfel de teste in localitati cu mii sau zeci de mii de oameni, sustinand ideea testarii celor posibil infectati si a contactilor acestora cu teste de tip real-time PCR, singurele in baza carora se poate pune un diagnostic cert ...