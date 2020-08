Rafila: Ne asteptam in curand la o crestere mai rapida a cazurilor din ATI, dar si a mortalitatii

Reprezentantul României la Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Alexandru Rafila, spune că există un decalaj între creşterea numărului de cazuri de infectare cu noul coronavirus şi creşterea numărului pacienţilor de la Terapie Intensivă, dar şi a mortalităţii, transmite News.ro. ”Ne aşteptăm în mod normal în perioada următoare, în următoarele săptămâni, să avem o creştere mai rapidă a […] The post Rafila: Ne aşteptăm în curând la o creştere mai rapidă a cazurilor din ATI, dar şi a mortalităţii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.