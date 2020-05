Rafila: Nu e vorba de termoscanare. Firesc ar fi fost intai sa le explici oamenilor, apoi sa iei decizia, dar de multe ori facem invers

La intrarea în magazine și instituții nu se face termoscanare, ci doar se măsoară temperatura, a declarat la Digi24 profesorul Alexandru Rafila, membru în Comitetul Executiv al Organizației Mondiale a Sănătății. El a explicat unde se face de fapt termoscanare. “Nu e vorba de termoscanare. Este vorba de măsurarea temperaturii. Termenul utilizat de termoscanare induce nesiguranță […] The post Rafila: Nu e vorba de termoscanare. Firesc ar fi fost întâi să le explici oamenilor, apoi să iei decizia, dar de multe ori facem invers appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.