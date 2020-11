Rafila: Romania ar trebui sa faca 100.000 de teste Covid zilnic. Ne așteptam și la 25.000 de noi infectari in decembrie

Medicul Alexandru Rafila, a afirmat, joi, din postura de candidat PSD pentru Parlament, că România ar trebui să ajungă la 100.000 de teste zilnic, în condițiile în care multe județe nu au laboratoare proprii, iar la 9 luni de la debutul panemiei, țara noastră nu a atins, în plin val doi, nici jumătate din […] The post Rafila: România ar trebui să facă 100.000 de teste Covid zilnic. Ne așteptăm și la 25.000 de noi infectări în decembrie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.