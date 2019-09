Rafturi metalice pentru depozitarea responsabila

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Principalele tipuri de rafturi metalice pe care le poti gasi pe site-ul https://rafturionline.ro/ro/rafturi-metalice, sunt urmatoarele: Rafturi metalice prefabricate Rafturile metalice sunt impartite in 3 tipuri principale, si, care au castigat increderea cumparatorilor, fiind folosite in diverse domenii. Pentru vizualizarea tuturor tipurilor de rafturi metalice poti intra pe site-ul Rafturi usoare Rafturile metalice usoare sunt proiectate pentru a stoca incarcaturi usoare si mijlocii. Astfel de rafturi au o capacitate de incarcare de 100-250 kg pe raft (nivel). Acest tip de raft metalic este utilizat in: birouri; magazine; biblioteci; arhive; si alte incaperi in care este necesar sa se depoziteze documente, m ...