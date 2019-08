Raiffeisen Bank a incheiat primul semestru cu o scadere de 9,2% a profitului net

Subsidiara din România a băncii austriece Raiffeisen Bank a anunţat, joi, că a încheiat primul semestru cu o scădere de 9,2% a profitului net, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, până la 384 milioane lei (81,1 milioane euro), pe fondul creşterii valorii activelor, potrivit News.ro.

”Raiffeisen Bank a încheiat primul semestru al acestui an cu un profit net de 384 milioane de lei, faţă de 423 milioane de lei în S1/2018. Activele totale ale Raiffeisen Bank au crescut în primul semestru al acestui an până la 40 miliarde lei (creştere de 5% an la an)”, se arată în comunicat.

Activitatea de creditare a continuat să crească, iar soldul creditelor nete acordate clienţilor băncii a ajuns la 26,22 miliarde de lei, în creştere cu 11%, faţă de perioada similară a anului 2018.

“Am înregistrat din nou rezultate foarte bune la jumătatea acestui an şi am continuat să creştem consistent, echilibrat şi sustenabil. Creditele acordate companiilor mari si medii au avansat cu 12%, cele acordate IMM-urilor cu 7%, iar imprumuturile pentru populaţie, garantate sau negarantate, cu 8,5%, an la an. Veniturile noastre operaţionale au crescut, de asemenea, cu 7%. Anul acesta raportăm un profit uşor mai mic decat în primele şase luni ale anului trecut, datorită unor schimbari metodologice ale calculului provizioanelor de credit. Profitul net, neafectat de aceste modificări nerecurente, ar fi fost cu 13% peste cel de anul trecut”, a spus Steven van Groningen, preşedinte & CEO Raiffeisen Bank.

Rata creditelor neperformante a coborât până la 4,1%, la finalul lunii iunie 2019 (4,9% în S1/2018). Profilul de risc de credit s-a îmbunătăţit pentru toate segmentele de clienţi, lucru vizibil în comportamentul lor de plată, potrivit băncii.

”Depozitele atrase de Raiffeisen Bank de la clienţi au crescut cu 7% la jumătatea anului 2019, faţă de iunie 2018, şi au depăşit valoarea de 33,4 miliarde lei. Urmărind încurajarea folosirii canalelor electronice şi a economisirii în moneda naţionala, banca a practicat în primele şase luni ale acestui an dobânzi promoţionale de până la 2.50%, la depozitele noi în lei pe termen de 12 luni, constituite prin canale digitale”, se arată în comunicat.

La 30 iunie 2019, veniturile băncii au fost de aproximativ 1,27 miliarde lei, cu 7% mai mult decât în S1/2018, influenţate în mod direct de creşterea activităţii de creditare.