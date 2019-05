RAJA: A revenit tensiunea la statia de tratare si pompare Palas Constanta

In urma cu putin timp, a revenit tensiunea la statia de tratare si pompare Palas Constanta. Imediat, echipele de permanenta RAJA, de la nivelul statiei, au facut toate manevrele de repornire a pompelor in conditii de siguranta in vederea reluarii furnizarii apei potabile catre abonatii afectati. Avand in vedere insa debitul, dar si zona mare deservita,abonatii afectati - cei din cartierele Energia, Baba Novac, CET, Viile Noi, Medeea, Palas, Km4-5, Km5, Poarta 6, Abator, Gara, Casa de Cultura, Inel Isi Inel II - vor avea apă la robinete la presiuni normale in jurul orei 21.00.„Asiguram toti abonatii afectati ca lucratorii RAJA vor face tot posibilul pentru asigurarea continuitatii serviciului de alimentare cu apa la parametrii optimi, atata timp cat nu vor mai exista intreruperi in alimentarea cu energie electrica”, a transmis RAJA SA.