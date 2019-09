RAJA Constanta, prezenta importanta in cadrul Expo Apa 2019, Forumul Regional al Apei Dunare - Europa de Est. Trei zile de conferinte, seminare si ateliere de lucru (galerie foto)

În aceste momente, la Palatul Parlamentului, are loc deschiderea celei de-a 21-a ediţii a Forumului Regional al Apei Dunăre - Europa de Est, organizat de Asociaţia Română a Apei. Lucrarile forumului sunt deschise de Felix Stroe - preşedintele Asociaţiei Romane a Apelor şi director general al RAJA SA Constanţa.În perioada 23 - 25 septembrie 2019, Asociaţia Română a Apei organizează la Bucureşti - Palatul Parlamentului ediţia cu numărul 21 a Forumului Regional al Apei Dunăre - Europa de Est. Evenimentul se adresează specialiştilor din domeniul apei, interesaţi de îmbunătăţirea performanţelor tehnice şi manageriale ale sectorului, şi va cuprinde o serie de conferinţe, seminarii şi ateliere de lucru precum:Conferinţa Regională din Sud-Estul Europei - Water Loss 2019 propune spre dezbatere teme referitoare la ultimele evoluţii, strategii, tehnici şi aplicaţii ale celor mai bune practici internaţionale în managementul apei. Manifestarea este începutul unei serii de evenimente regionale privind pierderile tehnice de apă, derulate de IWA, care completează conferinţele de succes bianuale, precum Water Loss 2018, care a avut loc în Cape Town, Africa de Sud, în luna mai 2018, cu peste 500 de participanţi din 50 de ţări diferite ale lumii. Tema Water Loss 2019 este dezbătută şi în sud-estul Europei pentru a răspunde nevoii stringente de creştere a eficienţei utilizării apei în această parte a lumii.Seminarul Finanţarea Infrastructurii de Apă prin Fonduri Europene în Perioada de Programare 2014-2020, dedicat operatorilor regionali, îşi propune să aducă clarificări din partea instituţiilor responsabile, din ţară şi de la nivelul Comisiei Europene, privind cerinţele pentru implementarea proiectelor în infrastructura de apă şi de canalizare/epurare prin fonduri europene. Cerinţele Comisiei Europene specifice sectorului apei în cadrul POIM, obiectivele principale avute în vedere în cadrul implementării proiectelor din POIM, modalităţi de consolidare a sectorului apei şi cofinanţarea infrastructurii de apă în perioada 2019 - 2020, sunt doar câteva dintre temele propuse spre dezbatere.Workshop-ul Economic Internaţional, organizat de ARA în colaborare cu Grupul de Specialişti pentru Economie şi Statistică al IWA şi în parteneriat cu ANRSC, abordează teme precum: Reglementarea sectorului apei în România şi pe plan internaţional, Metodologia de adoptare a tarifelor, Eficienţa exploatării infrastructurii. Concursul “Instalare Branşament sub Presiune” este dedicat instalatorilor din cadrul companiilor de apă, care trebuie să răspundă provocării de a executa un branşament nou într-o reţea de fontă ductilă aflată sub presiune.Evenimentul din acest an reuneşte reprezentanţi a peste 80 de firme producătoare de echipamente şi tehnologii pentru îmbunătăţirea performanţelor şi creşterea eficienţei tehnice şi manageriale în sector din ţări precum: Germania, Austria, Olanda, Italia, Spania, Turcia, Polonia, Danemarca, Cehia, Franţa, România. Într-un spaţiu generos, expozanţii vor prezenta cele mai noi instalaţii implicate atât în procesarea şi tratarea apei potabile, cât şi a celei uzate, dar şi sisteme de monitorizare şi control.