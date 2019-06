Raluca a povestit cum a decurs prima intalnire secreta cu Ricardo la Puterea Dragostei

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Raluca a facut primele dezvaluri despre intalnirile cu iubitul ei, Ricardo, dincolo de camerele de luat vederi de la Puterea Dragostei. Ricardo si Raluca formeaza, in aceste momente, un cuplu frumos, insa, pe tot parcursul sederii in casa Puterea Dragostei, relatia lor a fost una pe muchie de cutit. De altfel, este arhicunoscut faptul ca fostii concurenti s-au certat si s-au impacat de nenumarate ori, iar disputele lor, in unele dati, s-au lasat si cu lacrimi. "Eu sunt mai gelos, posesiv, imi place ca femeia de langa mine sa aiba privirea doar intr-un singur sens, sa nu se uite nici in stanga, nici in dreapta. Acesta este felul meu de a fi, nu am ce face. Poate tocmai de aceea, m-am ciondanit cu Raluca in show. Imi era greu ...