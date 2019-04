Raluca de la Puterea Dragostei, criticata aspru de utilizatori, dupa ce au vazut ca ea si Ricardo nu ar mai forma un cuplu

Ricardo si Raluca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Raluca de la Puterea Dragostei a postat pe retelele de socializare un mesaj pentru sustinatorii ei, dar si o fotografie in care apare foarte zambitoare. De asemenea, admiratorii ei nu au stat prea mult pe ganduri si au taxat-o imediat pe concurenta, cu privire la tinuta ei. ”Frumosii mei, sunteti aici ? Vreau sa va multumesc din tot sufletul meu! Nu mai am cuvinte sa va spun cat de fericita sunt ca tot mai multi oameni ma apreciaza ! Sunt minunati! In viata mea nu am crezut ca voi avea atatia oameni care ma apreciaza cu adevarat! Nu uitati sa ma votati zi de zi si pe site”, este mesajul pe care Raluca l-a scris pe Instagram. Vezi si: Larisa de la Puterea Dragostei, suspectata de ce ...