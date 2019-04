Raluca de la Puterea Dragostei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In editia recenta a emisiunii de la Kanal D, camera a surprins un detaliu neplacut. Raluca statea cu capul pe canapea si vorbea cu una din concurente. Raluca de la Puterea Dragostei, plina de bube pe fata. Detaliul neplacut a fost filmat de catre cameramani. Concurenta a avut un moment de slabiciune din cauza unui concurent de la Puterea Dragostei. Aceasta discuta cu o alta tanara din casa desfraului, din Turcia. Relatia Ralucai cu Ricardo de la Puterea dragostei, la un pas de final?: „Nu vreau sa il mai chinui...” Raluca de la Puterea Dragostei are tenul plin de mici bubite si cosuri. Cu toate ca apare puternic fardata la orice editie, imperfectiunile tenului se vad. In mo ...