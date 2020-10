Raluca Pruna a rabufnit in cazul Laurențiu Baranga: 'Sa va fie rușine, sa va dați demisia toți cei care ați fost complici și nu v-ați facut treaba'

Raluca Prună, fost ministru al Justiției, susține că dacă e adevărat că Laurențiu Baranga și-a falsificat diploma de bacalaureat, atunci el trebuie să restituie toți banii publici pe care i-a încasat ocupând ilegal funcții pentru care nu avea nici pregătirea minimă, și anume liceul. Ea întreabă retoric cum este posibil ca într-o țară membră NATO și UE un astfel de personaj să ajungă șef la ORNIS. Nu în ultimul rând, Raluca Prună solicită demisia tuturor celor care au fost „complicii” lui Baranga și nu și-au făcut treaba.

Mai am si o intrebare retorica pentru toti cei care au atributii de control in Romania. Cum este posibil intr-o tara membru NATO si UE ca un astfel de personaj sa ajunga sef la ORNIS, sef la Oficiul de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor? Asta nu e o intamplare, este numai o ALTA bresa GRAVA de de siguranta nationala. Oamenii acestia, numiti in astfel de functii, fac pbiectul vreunui screening?

Cei care prin natura muncii noastre trebuie sa avem clearance de la autoritatile romane stam mai bine de 1 an sa asteptam, sa fim verificati. Completam chestionare ridicole in care suntem intrebati de cate ori am iesit din tara, unde anume si in ce perioada exacta. La 14 ani de la integrarea in UE, la aproape 20 de cand s-au ridicat vizele pentru UE!!!