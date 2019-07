Raluca Pruna da de PAMANT cu cei care au CONTESTAT adopția Sorinei: 'Asta nu a impiedicat cohorte de patrioți sa ceara Sorinei sa ramana cu noi'

Fostul ministru al Justiției, Raluca Prună, intervine în scandalul deja încheiat al adopției micuței Sorina Lucan, care deja a ajuns cu părinții în SUA.

"Acum ca drama unei copile, Sorina, a atins un țărm cert prin intrarea pe teritoriul Statelor Unite și obținerea cetățeniei americane, câteva reflecții:

1. Suntem o țara in care drama ‘smulgerii’ Sorinei dintr-un sistem aberant este una despre ipocrizia autorităților. Care vor sa ‘salveze’ un copil pe care statul roman l-a pierdut demult, in hățișul pre-adopție care a făcut din acest sistem unul din care toți câștiga ceva și copilul pierde tot. Interesul superior al copilului? Nu exista interes al copilului in legea romană care permite plimbarea unui copil dintr-o casa in alta, pe o retribuție data gazdei care, de cele mai multe ori și fără vreo vina, își face un venit regulat din abandonul de copii și incapacitatea statutului de a găsi soluții care sa țină seama de copil.

2. Suntem o țara in care pe Sorina au refuzat-o 122 de familii de romani care își doreau probabil copii main stream, mici cât sa nu aibă prea multe memorii ale abandonului care sa se reflecte intr-o viața de psihanaliza. Asta nu a împiedicat cohorte de patrioți sa ceara Sorinei sa rămână cu noi. Unde? Cum? Și mai ales cu ce preț? Irelevant intr-un sistem ipocrit.

3. Suntem o țara in care furam de la Direcția de Protecție a Copilului (vezi cazul Teleorman). Știe cineva cate drame de tip Sorina exista între granițele iubitoare ale patriei? Peste 50 000, zic statisticile. Nu e numai un număr. Sunt peste 50 000 de vieți curmate in numele principiilor și al ‘dragostei’ nationale pentru copii, in care o noua viața nu e adoptia, ci un șir lung de peregrinări dintr-o casa in alta, pana copilul e ‘neadoptabil’.

4. Suntem o țara in care in cazul Tandarei, cu sute de copii traficati, cu 120 de traficanți romani condamnați in Marea Britanie, cei 25 de traficanți din România au fost achitați după 9 ani sau li s-au prescris faptele. Ma întreb ce face Secția Specială in acest caz care a îngrozit Europa și a pus cooperarea judiciara in corzi? Nimic? Niciun desant? E mai simplu la Sorina, înțeleg.

Concluzia mea: legea adopțiilor trebuie revăzută in spiritul interesului superior al copilului. Eu de exemplu nu ma calific sa adopt in România. Nu intru in detalii. Nici alți cunoscuți ai mei care nu sunt rezidenți in România. Not good enough, ca nu putem sta in România sa probăm unui sistem ipocrit ca suntem adulti responsabili care putem oferi o viața unui copil abandonat fără vina lui, intr-un sistem kafkian. Cunosc cupluri care au mers in România, au încercat sa adopte neadoptabili (peste 10 ani, romi), fără succes.

Sorinei și extraordinarilor ei părinți adoptivi le doresc sa uite umilințele și abuzurile din țara pe care o numim acasa. Nu exista cuvinte pentru hotărârea cu care familia Sacarin a luptat sa scoată un copil dintr-o viața cel mai probabil ratata. Noua ne rămâne delirul de a crede ca Sorina (roma, 9 ani, manipulata psihologic de un sistem ticălos și de slujitorii lui fără nicio empatie) ar fi putut avea o șansa in România. Nu putea. Nu după acest desant de abuzuri. E dureros sa acceptam, dar asa e cu adevărul uneori - nu e simplu de acceptat. Peste 2 zile se va așterne uitarea in patria noastră. Sorinei ii trebuie timp in noua ei țara sa se vindece și sa sa poată uita înapoi fără durere. Nici patria asta captivă și nici patriotii care au furat-o nu vor fi lângă Sorina sa ii alunge visele urate, cosmarurile. Părinții Sacarin vor fi acolo", scrie Raluca Pruna pe Faceboook.