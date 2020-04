Raluca Pruna o torpileaza pe Alina Gorghiu: 'Face exact ce critica PNL mai deunazi la PSD. Moare de grija condamnaților la inchisoare'

Raluca Prună, fost ministru al Justiției, reacționează după ce Senatul a votat un proiect de lege inițiat de PNL care introduce în Codul penal executarea la domiciliu a pedepsei cu închisoarea. Raluca Prună o atacă pe Alina Gorghiu, inițiatoarea proiectului, susținând într-o postare pe Facebook că „doamna senator face exact ce critica PNL mai deunăzi la PSD, moare de grija condamnaților la închisoare”.

„Cu riscul de a fi atacată ca in vreme de criza fără precedent îndrăznesc sa critic partidul la putere, il critic. Tare, fără ezitare, fără armistiții. Spicuiesc pe sărite, ca nu e vreme de inventar cât timp mor oameni in jurul nostru: 1. Pentru grozăvia promovată de ‘liberala’ Alina Ghorghiu - pentru cei nou veniți prin oraș, fosta presedinta PNL fără vreo istorie, un rol sau gest politic in promovarea vreunui liberalism de orice fel in jde ani de politica prin capitala. Azi, doamna senator face exact ce critica PNL mai deunăzi la PSD. Moare de grija condamnatilor la închisoare. In vremuri de război, nu se moare de grija condamnatilor, cand la Suceava un director medical a orchestrat o contagiune in masa a cadrelor medicale, cand o bucătăreasă da tunuri cu măști achiziționate pentru statul roman, in numele unui evazionist a cărui firma nu se califica formal la procedura de achiziție, evident ca la preț de vreo 30 ori mai mare decât cumpara asociațiile de voluntari. In asa vremuri nici nu se relaxează măsuri penale și de executare a pedepselor. Dimpotrivă. Știe asta orice student mediocru la drept. Deci, doamna senator propune și Senatul aproba executarea pedepselor la domiciliu, cu bratari electronice. Foarte convenabil pentru cei cu domiciliu generos, îndeobște politicieni și bucătărese cu contracte de stat oneroase. Si daca tot mor cetateni liberi in vremurile astea, macar liberalismul vazut prin lentila senatoarei umamiste poate salva ceva condamnati.

Cât costa legea asta umanista? Care e sursa de finanțare? Well, liberala Ghorghiu e fix ca pesedista generoasa Vasilescu care dădea din pix salarii si pensii pana i-a luat pixul PNL-ul ca mai voia si el sa scrie. Si scrie cam la fel si liberala Ghorghiu, tot fără identificarea sursei de finanțare, cu încălcarea flagranta a legii finantelor publice care obliga la identificarea sursei de finanțare atunci când se propune o lege cu impact bugetar. Un fleac, de atâtea ori a fost încălcată legea Finanțelor publice ca nici nu mai conteaza. Ca sa salveze aparentele, liberala Ghorghiu propune ca prin hotărâre de guvern ulterioară (mai alambicat spus ca sa nu înțeleagă prostii ‘prin regulamentul de aplicare a legii’) sa se stabilească “modul de utilizare a brățării electronice, costurile pe care acesta le presupune, precum si conditiile referitoare la transmiterea, modificarea si stocarea datelor obtinute prin supravegherea electronica”. Pare foarte indelung studiata chestia in biroul de senator. Nu e decât o escrocherie in vreme de război pandemic. Ca așa e la război pandemic: unii sunt aruncați de-a valma prin spitale și carantine, infectați și neinfectat laolaltă, fără sa fie testați pentru ca putinele teste au fost făcute cu prioritare unor politicieni, parlamentarilor, amantelor și in general mai egalilor decât prostimea. Nu și medicilor in care aruncam cu noroi când refuza sa moara cu pieptul gol și fără sa fie protejați sau testați. Iar alții, tot in vreme de război, prin grija unei liberale, își aranjează comod viitorul, dacă - partidul ferește- vine vreo condamnare... Nu mai intru in detaliile “executarii fracționate a pedepsei inchisorii”, tot din umanism liberal nemărginit. Pe românește - executam pe bucăți, mai stam acasa cu brățara, mai întrerupem și ne vedem de ale noastre, ne întoarcem când ne vine cheful de executare și tot așa. Plătesc prostii, ca așa e povestea și e veche de cand lumea.

Tot veche e și presiunea pentru astfel de contracte oneroase in care brățara costa vreo 70-80 de euro (asta dacă nu e achiziționata de bucătăreasă de la partid) și sistemul de supraveghere costa câteva zeci milioane bune de euro anual. E o poveste recurenta in care cineva vrea sa lege statul roman de mâini cu un contract superpagubos. A venit și pe masa mea de ministru propunerea aceasta salvatoare și umanista. Când am întrebat cât costa, unde se mai practica asta pe scara larga și care e studiul de impact, s-a făcut tăcere. Nici un lobist politic umanist cică nu se gândise la asta. Ca in toate marile cheltuieli bugetare, de unde, cât și cum stabileam după, prin legislație secundara / regulament (adică prin pixul guvernului). Nu a mers atunci. Momentul de asalt acum e însă perfect, dacă tot suntem ocupati cu pandemia.

2. Pentru populismul de a rezolva nesperat, pe la spate și cu ricoșeu, problema pensiilor speciale. Evident ca tot profitând de pandemia asta “salvatoare”, de vreme ce prima victima a COVID sunt anticipatele al căror scop era exact ca un guvern la început de mandat sa spună ce știe toată lumea: nu exista bani pentru pensii mărite, pensii speciale pentru toți prietenii și alte chermeze bugetare, fără sa fie taxat electoral de o națiune sătulă de răzgândelile umorale ale politicienilor din note de subsol. In treacat fie repetat ca anticipatele erau un proiect mort din fașa pentru cine știe sa citească din Constituție.

PNL spera sa rezolve astfel ceva ce politicianul roman care are in cap exclusiv aritmetica votului și nicio onoare nu a făcut vreodată. Anume sa spună clar ca pensiile speciale și cuantumul lor sunt un cancer al dreptatii sociale in România și ca, fiind un drept câștigat, nu pot fi desființate (nu in țara CCR) ci numai impozitate exact cât trebuie pentru a reface echilibrul social, dreptatea socială și principiul retribuție după contribuție. Dar nici aici PNL nu se dezminte. Sa se taie pensiile speciale. Primește PNL, dar nu cu privire la toți. Sa exceptăm poliția și armata, adică serviciile de forța. Magistral nu? Cine se va opune in plină criza când foarte probabil armata ne va cara morții, asa cum se întâmpla din păcate in alte state membre? Dar așa suntem noi ca nație: vrăjiți, devrajiti, iar vrăjiți cu o putere de contagiune pe care și Corona virusul cred ca e gelos. Adică susținem pensii speciale ca primește și cineva din famiglie, le dezavuam pentru ca jandarmul a gazat pe 10 August pe altcineva care ne-ar putea vota, și apoi le susținem din nou pentru ca polițistul ar putea cara un mort tot din famiglie sau ne-ar putea ocroti proprietățile de infracționalitatea care in vreme de război și lipsuri creste.

Repet, îmi asum: gesturi exclusiv politicianiste, mici și cu care ne-am obișnuit. Atât numai ca momentul și metoda sunt mizerabile pentru ca se profita de criza COVID-19 și de faptul ca publicul e preocupat de propria viața.