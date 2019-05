Raluca si Ricardo au ales deja numele pentru fetita lor! Primele imagini cu burtica de gravida a concurentei de la Puterea Dragostei

Raluca si Ricardo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fetele de la Puterea Dragostei s-au prefacut ca sunt insarcinate. Raluca si Ricardo au ales deja numele pentru fetita lor, iar concurenta s-a afisat cu burtica de gravida. Fetele de la Puterea Dragostei au fost puse pe sotii. Concurentele au vrut sa se amuze si si-au bagat cate o perna sub rochie, prefacandu-se ca sunt insarcinate. De departe cel mai fericit „viitor tatic” era Ricardo, care chiar si-a luat rolul in serios. „Haide sa te ajut. Cat m-am chinuit! Munca mea a dat roade! Cat m-am, chinuit cu el. In sfarsit, a dat roade. Ia uite-o pe Sofia noastra”, spunea el in timp ce o ajuta pe Raluca sa coboare scarile. Vezi si: Madalin None de la Puterea Dragostei a uita ...