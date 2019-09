Raluca Tanase de la Bambi, o noua interventie estetica! Cum a ajuns sa arate vedeta, dupa ce s-a operat de nenumarate ori

raluca

Raluca Tanase de la Bambi s-a transformat total de cand a apelat la medicul estetician. Vedeta este adepta interventiilor estetice si niciodata nu s-a ferit sa recunoasca. Raluca Tanase a fost din nou la estetician, unde a facut o noua schimbare.

S-a lansat in showbiz la o varsta destul de frageda, la 16 ani mai exact. Raluca Tanase a bifat mai multe interventii estetice, iar acum este foarte multumita de felul in care arata. Artista are implant mamar, doua rinoplastii, marirea buzelor cu acid hialuronic, dar si alte interventii non-invazive.

Recent, Raluca Tanase de la Bambi s-a lasat pe mana medicului estetician si a facut o noua interventie la nivelul fetei. 'Astazi am incercat firele PDO care in timp se resorb si se transforma in colagen', a scris Raluca Tanase pe una dintre retelele de socializare.

Pentru blondina, aspectul fizic este foarte important si considera ca vinde si imaginea ei. Raluca Tanase nu s-a ferit niciodata sa ascunda artificiile pe care le-a facut de-a lungul timpului.

