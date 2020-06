Raluca Turcan: "Acest Guvern a reusit, in 6 luni de zile, mai mult decat alte guverne in 30 de ani, in domeniul digitalizarii si flexibilizarii muncii"

Vicepremierul Raluca Turcan a afirmat, luni, ca Guvernul Orban a reusit, in 6 luni, "mai mult decat alte guverne in 30 de ani, in domeniul digitalizarii, flexibilizarii muncii si relationarii rapide intre institutii si beneficiari". Vicepremierul sustine ca "abordarea pentru dezvoltarea Romaniei integreaza lectiile acestei crize si le transforma in oportunitati".