Raluca Turcan: Am atins o maturitate politica pe care nu o mai are niciun alt partid din Romania“

"Am atins o maturitate politică pe care nu o mai are niciun alt partid din România, nu numai că am învins un adversar periculos, PSD, dar am arătat că avem forţa să venim în faţa românilor cu păreri solide pe care să le ducem la capăt. (...) Am câştigat alegerile europarlamentare, prezidenţiale şi guvernăm România. Suntem într-un moment de bilanţ în care vă propun ca fiecare dintre dumneavoastră să vă însuşiţi aceste decizii pe care PNL le-a luat prin Guvern şi care arată de fapt că suntem capabili să guvernăm România cel puţin patru ani de acum înainte", a spus Turcan, la Consiliul Naţional al PNL care a avut loc la Parlament.