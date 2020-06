Raluca Turcan: 'Am dat drumul la marile proiecte de apa si canalizare in toata tara'

Viceprim-ministrul Raluca Turcan a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, la Târgovişte, că au fost demarate în toată ţara marile proiecte de apă şi canalizare, susţinând că existau proiecte "uitate undeva într-o comisie înfiinţată pentru acoliţii lui Dragnea şi ai PSD-ului".

"Am dat drumul la marile proiecte de apă şi canalizare în toată ţara, proiecte uitate undeva într-o comisie înfiinţată pentru acoliţii lui Dragnea şi ai PSD-ului, am dat drumul la proiectele mari de infrastructură şi, de ce nu, vom lansa o serie de granturi, sprijin concret pentru mediul de afaceri, pentru sectorul social, sectoare profund afectate şi de criza economică, dar care aşteptau până acum şi un impuls din partea statului de a crea plus valoare, mă refer la mediul de afaceri, şi în acelaşi timp de a primi ajutor social ţintit căre categoriile vulnerabile", a precizat Turcan, potrivit agerpres.ro.

Vicepremierul s-a aflat, la invitaţia Asociaţiei Militarilor Veterani şi Veteranilor cu Dizabilităţi din România, la Mănăstirea Dealu din Târgovişte, unde pe amplasamentul unui fost spital se intenţionează realizarea unui centru de recuperare a militarilor întorşi din teatrele de operaţii.

"Vrem să arătăm prin prezenţa noastră aici şi determinarea de a folosi acest uriaş avantaj numit fonduri europene, o sursă de finanţare pe care până acum guvernele au ignorat-o, au tratat-o la 'şi altele' şi gândiţi-vă că dacă în exerciţiul financiar care se apropie de final avem o cotă de absorbţie a fondurilor europene de aproximativ 30%, avem responsabilitatea de a recupera lipsa de finanţare, noi ne-am propus să atragem fondurile europene în exerciţiul propriu de finanţare plus anii suplimentari într-o proporţie de minim 85%, astfel încât în perioadele de graţie să ne apropiem la o absorbţie a fondurilor de 100%", a mai spus Raluca Turcan.