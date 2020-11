Raluca Turcan: "Degeaba inchidem terasele daca oamenii se muta in alte locuri aglomerate"

Vicepremierul Raluca Turcan face apel la respectarea regulilor de prevenire a raspandirii noului coronavirus. "Oamenii sa respecte regulile. Degeaba noi venim cu decizii si spunem: inchidem terasele, daca in loc sa se duca la terase se muta in alte spatii aglomerate", afirma ea. Turcan a adaugat ca obiectivul autoritatilor este "acum, in acest moment, sa nu ajungem la carantinarea localitatilor".