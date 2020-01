Raluca Turcan exclude un guvern de uniune nationala, daca trece motiunea. PNL este decis sa demareze alegerile anticipate

Vicepremierul Raluca Turcan anunta ca Guvernul a intrat "in linie dreapta" in ceea ce priveste organizarea alegerilor parlamentare anticipate si reafirma decizia Executivului privind organizarea acestora. Turcan a cerut parlamentarilor "sa accepte ca, daca vrem ca in Romania lucrurile sa functioneze bine, rapid si eficient, atunci Guvernul trebuie sa se sincronizeze cu Parlamentul".