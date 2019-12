Raluca Turcan face marele anunț - Guvernul iși angajeaza raspunderea pe Legea bugetului și OUG 114

Vicepremierul Raluca Turcan a anunţat, marţi seară, că Guvernul îşi va asuma răspunderea pe mai multe proiecte, respectiv Legea bugetului de stat, Legea asigurărilor sociale şi abrogarea OUG 114, intenţia Guvernului fiind ca în 23 decembrie acestea să fie prezentate Parlamentului.

”Acest demers al PSD este de şicanare şi constituie un argument în plus, la care noi nu doream neapărat să ajungem, ş anume de a angaja răspunderea pe bugetul de stat. Am decis să mergem pe această variantă, tocmai pentru că s-a dovedit că, în Parlament, există lipsa de responsabilitate şi de angajament a celor din PSD şi din nefericire şi o lipsă de mobilizare la maximum a partidelor care susţin în moentul de faţă Guvernul”, a declarat, marţi seară, vicepremierul Raluca Turcan, la Realitatea Plus.

Întrebată cre va fi calendarul asumării, Raluca Turcan a spus: ”Calendarul exact va conduce, sper eu, să avem un buget pe anul 2020 până la finalul anului. Săptămîna aceasta facem şedinţă de Guvern, mâine, să angajăm răspunderea, după care vom solicita Parlamentului să convoace Plenul reunit pentru prezentare. Aşa dorim, luni, pe 23 să prezentăm în Palrament proiectul de buget şi proiectul asigurărilor sociale şi, de asemenea, OUG 114. Practic, ne angajăm răspunderea pe mai multe proiecte de lege”.

Turcan afirmă că ”nu se sare rolul Parlamentului pentru că se pot depune amendamente”.

”Sper să nu încerce să şicaneze, asta ar fi culmea culmilor, să blocheze adoptarea în termenii legali al bugetului. După ce se prezintă în plen, există trei zile în care Opoziţia poate să depună moţiune. Dacă ei consideră că noi greşim atât de tare şi soarta românilor este în pericol, se pot mobiliza şi pot depune moţiune de cenzură care poate duce la demiterea acestui Guvern”, a mai spus vicepremierul.

Şedinţa de Guvern este programată miercuri, la ora 10.00.

Potrivit articolului 114 din Constituţie, Guvernul îşi poate angaja răspunderea în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţă comună, asupra unui program, a unei declaraţii de politică generală sau a unui proiect de lege.

Guvernul este demis dacă o moţiune de cenzură, depusă în termen de 3 zile de la prezentarea programului, a declaraţiei de politică generală sau a proiectului de lege, este adoptată.

Dacă Guvernul nu a fost demis, proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, după caz, cu amendamente acceptate de Guvern, se consideră adoptat, iar aplicarea programului sau a declaraţiei de politică generală devine obligatorie pentru Guvern.

În cazul în care Preşedintele României cere reexaminarea legii adoptate, dezbaterea acesteia se va face în şedinţa comună a celor două Camere.

