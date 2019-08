Raluca Turcan ii cere premierului numirea de urgența a unui ministru al Educației, in contextul in care noul an școlar incepe mai devreme

Liderul deputaților PNL Raluca Turcan îi cere premierului Viorica Dăncilă să numească de urgență un ministru al Educației, în contextul în care școala începe cu o săptămână mai devreme față de anii trecuți iar ministerul are un buget mai mic cu 1 miliard de lei, anunță MEDIAFAX.

”PNL solicită premierului numirea urgentă a unui ministru al Educației! Este o rușine că al cincilea ministru PSD în 2 ani și jumătate să nu existe și să fie folosit ca interimar ministrul Breaz, autorul dezastrului financiar al instituțiilor de cultură. Mai mult, anul acesta, școala începe cu o săptămână mai devreme față de anii trecuți, dar și cu o tăiere de 1 miliard de lei la bugetul Educației!”, a declarat, luni, la finalul ședinței Biroului Executiv, liderul grupului de deputați PNL, Raluca Turcan.

Turcan solicită Guvernului să rezolve probleme precum lipsa manualelor școlare și compromiterea programelor naționale ”Merg la școală”, ”Alimentație diversificată”, ”After school” și transportul public al elevilor.

”Atragem atenția că principala problemă la începutul anului școlar va fi lipsa manualelor școlare pentru elevii de clasa a VII. După calculele noastre este posibil ca manualele să ajungă cel mai devreme la începutul lunii octombrie. Vina este exclusiv a foștilor miniștri și vina primului-ministru. (...) Înainte de începerea anului școlar viitorul ministru al Educației trebuie să prezinte clar răspunsurile la problemele legate de punerea în pericol și compromiterea unor programe naționale vitale pentru diminuarea părăsirii timpurii a școlii. Programul merg la școală, care tocmai a fost anulat, premierul susținând că a fost anulat la solicitarea părinților. Ce părinți? De asemenea, programul alimentației diversificată în școli. Programul pilot este copromis total pentru că autoritățile nu au avut timpul necesar să deruleze achizițiile publice astfel încât la începutul anului cei 50.000 de copiii să primească o masă caldă în loc de corn și lapte. (...) Mai sunt două programe naționale puse în pioneze de către PSD. Este cel legat de After School, cu toate că există în programul de guvernare al PSD extinderea la nivel național al programuluo, acesta se derulează în continuare doar unde consiliile județene au găsit bani de finanțare. Al doilea program este cel legat de transportul gratuit al elevilor. prin OUG transportul interjudețean al copiilor este sabotat”, a adăugat Raluca Turcan.

Politicianul mai solicită clarificări cu privire la numărul profesorilor calificați și stadiul fondurilor europene.

”Trebuie clarificată situația profesorilor necalificați care vor intra în școli. Să nu uităm că pentru elevii de clasa a opta profesorii nu au beneficiat de nicio calificare. Anul trecut au fost 4500 de profesori necalificați. Fondurile europene sunt în pericol. În momentul de față pentru educația copiilor din cei 329 milioane de euro programe pentru tineret am absiorbit doar 0.9 milioane. Din cei 5.43 miliarde euro alocați pentru cercetare am absorbit 0,87, iar din cei 49 miliarde de euro în infrastructura de transport în educație și sănătate am absorbit 12 miliarde. La început de an școlar guvernul Dăncilă a oferit nimic pentru educația românească și mii de copii sunt nevoiți să plece în străinătate pentru a găsi un loc de muncă”, a conchis Turcan.

Șeful Executivului Viorica Dăncilă a spus că reducerea cu un miliard de lei a venitului ministerului Educaţiei se referă la programul „Merg la şcoală”, care nu era prevăzut în programele finanţate până la finalul acestui an, în urma aprobării rectificării bugetare.

Viorica Dăncilă a demis-o pe Ecaterina Andronescu din funcția de ministru al Educaţiei după ce a afirmat la Antena 3 că a învăţat de acasă să nu se urce într-o maşină cu un străin, făcând referire la cazul Alexandrei din Caracal.

Prim-ministrul l-a propus pe Daniel Breaz, actualul ministru al Culturii, pentru interimatul ministerului Educației.