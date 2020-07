Raluca Turcan il contrazice pe Rareș Bogdan: Alegerile se pot organiza

Vicepremierul Raluca Turcan îl contrazice pe șeful său de partid, prim-vicepreședintele Rareș Bogdan. Ea susține că alegerile locale de pe 27 septembrie pot fi organizate în bune condiţii, în ciuda crizei sanitare care afectează România. Turcan a precizat că „Guvernul îşi doreşte organizarea alegerilor”, acuzând PSD de „discurs duplicitar” atunci când vorbeşte de scrutinul din […] The post Raluca Turcan îl contrazice pe Rareș Bogdan: Alegerile se pot organiza appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.