Raluca Turcan prezinta realizarile Guvernului PNL: 15 puncte bifate de liberali

Vicepremierul Raluca Turcan face un bilanț al guvernării PNL, la 3 luni de la venirea la putere. Turcan susține că liberalii au deja 15 puncte importante bifate și au pregătit terenul pentru un an în care să fie atrase foarte multe fonduri europene.

”Astăzi am urat un sincer succes în câștigarea viitoarelor alegeri colegilor din PNL sectorul 3 și din PNL Bucuresti!

Avem toate motivele să câștigăm alegerile: partidul este puternic și guvernează bine țara, avem cel mai puternic partener, Klaus Iohannis, adversarul este in degringoladă și, din nefericire, Bucureștiul este de câțiva ani abandonat la propriu de conducerea PSD-istă.

Un asemenea context politic nu vom mai avea cu una cu două și ar fi păcat ca PNL să nu dea conducerea Bucureștiului și cât mai multe primării de sectoare.

Avem nevoie de implicare maximă, responsabilitate și răspunsuri prompte la uriașa campanie de dezinformare pornită împotriva noastră.

Să o luăm pe rând:

PNL este la guvernare și guvernează bine:

Am închis bine anul trecut deși:

- aveam neacoperite cheltuieli de 10 mld. de lei,

- întreprinzători blocați cu facturi neonorate din partea statului sau întârzieri la plata TVA de luni de zile.

Am făcut bugetul de anul acesta cu bani prevazuți pentru:

- acoperirea marilor cheltuieli de anul aceata,

- debirocratizare, simplificare, digitalizare.

- atragerea de bani europeni să facem țara să se dezvolte.

Dacă tragem o linie vedem că DOAR datorită PNL:

- prețurile la pompă au scăzut prin eliminarea supraacizei,

- am salvat 1,5 mld. de euro de la decomitere,

- dăm drumul la propriu, nu din vorbe, la marile proiecte de infrastructură,

- am eliminat recursul compensatoriu;

- am majorat alocațiile pentru copii și le indexăm cu rata inflației;

- am deblocat sectoarele telecomunicațiilor, energiei, bancare;

- am desecretizat dosarul 10 August,

- am dat primăriilor mai mulți bani pentru investiții prin preluarea a jumătate din cheltuielile cu asistența socială.

Am făcut multe și mai avem multe lucruri bune de făcut. Trebuie însă sa coborâm milităria exigenței activității statului față de oameni.

De aceea:

- am luat măsura cea mai fermă pentru alegerea primarilor în II tururi, să dăm primarul prin reprezentare și legitimitate;

- am intrat în plin proces de declanșare a anticipatelor, pregătim angajări de răspundere care rezolvă problemele țării. Dacă ne vor împiedica prin moțiune să le rezolvăm, mergem direct la anticipate.

Vrem să deblocăm Parlamentul de frăția șmecheriei și imposturii, să-l facem să lucreze.

Nu putem continua cu un guvern care lucrează și un Parlament care blochează!

În Parlament este ca în București. Dacă în București au lăsat orașul de izbeliște, au încurcat bugetele primăriilor cu buzunarele partidului, au dat bani pe orice, numai pe binele bucureștenilor NU, în Parlament au confiscat comisiile și blocheaza orice lege care este în interesul oamenilor.

Adevarul este că în București se circulă din ce în ce mai rău, poluarea ne răpește câțiva ani buni din viață, lipsesc soluțiile concrete pentru parcări, pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale sau educaționale. Oamenii sunt din ce în ce mai singuri în lupta pentru aceste servicii garantate de Constituție. Aici intervine rolul vostru. Prompt și determinat: Să faceți ca acest abuz PSD-iar să ia sfârșit. De restul țării ne ocupăm noi!

Am încredere în Organizația PNL sector 3 că este o echipă unită și determinată, care să fie aproape de comunitate. Bucureștiul are nevoie de o direcție și de oameni capabili să pună în practică proiecte așteptate de oameni.

Cu un Guvern PNL, cu Primării conduse de liberali și cu o majoritate confortabilă în Consiliile locale și în Parlament - vom putea reconstrui Bucureștiul și întreaga țară.”, scrie Raluca Turcan.