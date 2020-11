Raluca Turcan: Ultimii trei ministri PSD ai Sanatatii, anchetati in cazuri de coruptie

Vicepremierul Raluca Turcan, prim-vicepreşedinte al PNL, a declarat vineri, la Zalău, că sistemul sanitar a fost "prăduit" de guvernările anterioare, în care ultimii trei miniştri PSD ai Sănătăţii sunt anchetaţi pentru cazuri de corupţie, potrivit Agerpres.

De asemenea, Turcan a subliniat, în context, că actualul guvern a alocat 1,2 miliarde de euro pentru decontarea achiziţiei de aparatură medicală.

"Guvernul României a decis, prin ministerul Fondurilor Europene, să deschidă linie de finanţare pentru decontarea achiziţiei de aparatură medicală în lupta cu SARS-CoV-2, plecând de la 350 de milioane de euro plafon. (...) Termenul limită pentru depunerea acestor proiecte a fost 30 septembrie. Am plecat de la 350 milioane de euro şi am constatat că solicitările de decontare pentru achiziţia de aparatură s-au ridicat la 1,2 miliarde de euro. Am ridicat acest plafon, tocmai pentru că guvernul Orban, guvernul PNL a pus pe primul loc sănătatea publică şi într-un sistem sanitar prăduit de guvernările anterioare investiţia în aparatură medicală trebuia să reprezinte o prioritate. Simt nevoia să fac o paranteză aici şi să reamintesc că ultimii trei miniştri ai Sănătăţii, din ultimele trei guverne PSD, din ultimii trei ani, au fost şi sunt anchetaţi pentru cazuri de corupţie, ultimul dintre ei fiind chiar arestat pentru 'vămuirea' contractelor de achiziţie de aparatură medicală pentru sălile de operaţii dintr-un spital din Baia Mare. Cam acesta era contextul în care Guvernul a decis să infuzeze o sumă uriaşă de bani pentru achiziţia de aparatură medicală, în lupta cu această pandemie", a afirmat Raluca Turcan.

Prim-vicepreşedintele PNL a fost prezentă la Zalău la semnarea unui contract de finanţare pentru achiziţia de aparatură medicală pentru două spitale din Sălaj.

De asemenea, Raluca Turcan a adăugat faptul că în perioada următoare banii pe care Guvernul îi va putea aloca pentru sistemul de sănătate sunt într-o sumă de aproximativ şase miliarde de euro, la care se adaugă şi un angajament de finanţare a sistemului de sănătate cu 6% din PIB.

Turcan a reamintit faptul că au fost alocate 82 milioane de euro pentru unităţi sanitare mobile, iar Guvernul are în vedere finanţarea unui program de screening, pentru prevenţie, pe principalele boli cauzatoare de decese în Românie, cu o alocare de 100 de milioane de euro pentru fiecare program.

Totodată, vicepremierul Raluca Turcan a mai subliniat faptul că se doreşte o pregătire corespunzătoare a managerilor de spitale, pentru a se putea depolitiza conducerea instituţiilor sanitare.