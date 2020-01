Raluca Turcan vorbește despre vehiculata REMANIERE de la Munca și Educație: 'Mie momentul acela nu mi-a placut'

Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, luni seara, că ministrul Educaţiei, Monica Anisie, şi ministrul Muncii, Violeta Alexandru, nu sunt în pericol să fie remaniate, anunță AGERPRES.

"Nu, nu este adevărat. Nu există nici cea mai mică sămânţă de adevăr în această informaţie", a spus Turcan la Realitatea Plus, întrebată despre acest subiect.

Raluca Turcan a adăugat că nici ei nu i-a plăcut momentul în care ministrul Educaţiei a intrat în clasă peste o învăţătoare, în timpul unei vizite şi i-a reproşat cadrului didactic tonul folosit, în prezenţa jurnaliştilor, dar nu consideră că acesta reprezintă un motiv pentru remaniere.

"Mie momentul acela nu mi-a plăcut, însă am înţeles că nu a fost generat de doamna ministru, ci pur şi simplu că presa a participat la acel eveniment după ce a văzut agenda doamnei ministru. E o discuţie pe care am avut-o şi avem un angajament şi o deschidere din partea doamnei ministru ca astfel de momente să nu se mai repete, pentru că şi domniei sale, aşa cum am văzut, i-a părut rău că presa a asistat la acea interacţiune cu doamna învăţătoare. De aici şi până la remaniere este o cale foarte lungă, nu există nicio sămânţă de adevăr în remanierea celor două doamne", a precizat Turcan.

Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a făcut marţea trecută vizite la mai multe unităţi de învăţământ din localităţi aflate în judeţul Ialomiţa. Într-una dintre aceste vizite, în comuna Axintele, auzind de pe hol ţipetele unei învăţătoare la ore, ministrul a intrat în sala de clasă, reproşându-i acesteia atitudinea.