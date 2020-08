Raluca Zenga vorbește despre DIVORȚ: 'Forțată de imprejurari, m-am gândit să liniștesc apele'

Presa din România a anunțat că Walter Zenga, fostul mare fotbalist italian, acum antrenor, va divorța de soția sa româncă, Raluca. Aflată la Dubai, acolo unde cuplul Zenga și copiii lor și-au stabilit reședința, Raluca a decis să vorbească despre divorț și să ”liniștească apele”.

”Așteptându-l pe tati ❤️ Nu am folosit până acum platformele sociale pentru a face declarații de presă sau dezmințiri…dar forțată de imprejurari m-am gândit să liniștesc apele…Având in vedere că presa din România ne dă deja despărțiți…vreau să clarific că familia noastră a stat neintregita doar datorită COVID-ului cu restricții de călătorie și obligațiilor de antrenor ale soțului meu – noi nu am putut merge in Italia și până la sfârșit de campionat el nu a putut veni in Dubai ! Toate bune și Dumnezeu să ne aibă in pază !”, a precizat Raluca Zenga.

