Rami Malek este omul rau in noul film Bond. „Voi avea grija ca Bond sa nu aiba o misiune usoara”

Dupa ce a castigat Oscarul pentru rolul din Bohemian Rhapsody, in februarie, Rami Malek face pasul intr-o super productie de spionaj. Cel de-al 25-lea film Bond il aduce in distributie pe Rami Malek, actorul britanic care l-a jucat pe Freddie Mercury in pelicula Bohemian Rhapsody. Noul star al cinematografiei mondiale va face cuplu pe marile ecrane cu Daniel Craig, aflat la al cincilea film din serie. Insa, Rami Malek se va alatura „partii intunecate" si va juca rol negativ in seria de mare succes despre aventurile agentului 007. „Va promit tuturor ca voi avea grija ca domnul Bond sa nu aiba o misiune usoara", a spus Rami Malek intr-un anunt video postat pe Twitter ...