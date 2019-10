Ramona Badescu a devenit mama la 50 de ani

Ramona Badescu a devenit pentru prima data mama, la varsta de 50 de ani. Vedeta a nascut un baietel, la o clinica privata din Roma.

Potrivit Click.ro, Ramona a nascut prin cezariana in urma cu cateva saptamani.

„Am hotarat sa nasc prin cezariana, la o clinica privata din Roma. Am un medic extraordinar, Giacomo Valducci, care m-a asigurat ca totul va decurge perfect. Recunosc ca am emotii. Am o lista de nume pentru copil, insa ma voi hotari probabil in momentul in care imi voi tine in brate bebelusul pentru prima oara! Pentru mine, a deveni mama este o emotie atat de mare incat imi taie respiratia, dar si o responsabilitate pe masura”, povestea vedeta intr-un interviu recent pentru Revista Taifasuri.

La varsta de 50 de ani, frumoasa actrita, care locuieste de mai multi ani in Italia, se pregatea pentru procedura de fertilizare in vitro, cand medicii i-au dat vestea ca deja este insarcinata. Pe parcursul sarcinii, aceasta s-a ingrasat doar 9 kilograme.

„Eu, cu mult timp inainte, imi facusem procedura de congelare a ovulelor – despre care le sfatuiesc si pe tinere sa se informeze si sa o faca. Eu nu stiam despre asta, dar o prietena mi-a sugerat acum cativa ani lucrul acesta. Chiar daca am 50 de ani ca varsta anagrafica, ca varsta biologica am vreo 32, asa cum arata analizele, pentru ca nu am facut niciodata excese si am avut o viata sanatoasa. Eu si iubitul meu luasem hotararea ca, in luna ianuarie, sa recurgem la fertilizare, dar cand m-am dus sa incep procedura, cu toate analizele, doctorul meu ginecolog m-a privit cu un suras enorm si m-a surprins spunandu-mi ca eram deja insarcinata in doua saptamani”, a declarat Ramona pentru Ok Magazine, in luna septembrie.

Cu toate ca nu a dezvaluit cine este tatal copilului ei, aceasta a precizat ca traieste o poveste de iubire asa cum si-a dorit intotdeauna.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.