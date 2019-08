Ramona de la Clejani, copil cu un manelist insurat? "Dar cum sa fiu amanta? Eu am fata de amanta?"

ramonaclejani

Ramona de la Clejani are o relatie amoroasa interzisa! Tanara a aflat ca tatal fetitei sale, un renumit manelist, este casatorit. Ramona si Florin Marocanu s-au intalnit acum trei ani si au inceput sa lucreze impreuna.

Dar ceea ce ar fi trebuit sa fie doar o colaborare artistica s-a transformat intr-o mare iubire, povesteste bruneta.

"Eu despartindu-ma de acest fost sot, cu care am fetitele mari cu el, am incercat sa imi refac viata. Acest baiat atunci cand eu am inceput sp vorbesc cu el, el era in top. Eu de atunci tot am avut legatura cu el, m-am atasat de el. Cateva luni mai tarziu, a venit pe lume fetita lor care acum are doi ani jumate. A venit fetita asta mica pe care o crestem, o cresc mai mult eu, ca el are treaba.​", a declarat Ramona de la Clejani, la Acces Direct.

Dar ce sa vezi! Ramona a aflat ca cel cu care isi impartea viata este casatorit si are si copii acasa. De aici si revolta cantaretei. Ba chiar, la un moment dat, Ramona ar fi primit mesaje de amenintare.

"Gabriela Maya o cheama pe fetita. Are doi ani jumatate. Am trei fetite pe care le divinizez. Nu isi asuma, daca el a intrat in hora cu mine sa joace. Eu stiu ce inseamna sa cresti fara tata. Am fost ajutata de toata Romania sa imi fac o casuta sa traiesc cu fetitele mele si cu fostul sot. Nici acum nu am divortat.", a mai spus bruneta.

