Ramona Gabor a petrecut in Dubai de ziua ei! Cum s-a rasfatat sarbatorita si ce mesaj i-a trimis sora ei, Monica Gabor

Ramona Gabor si-a aniversat ziua de nastere ieri, insa, nu cu mult fast si lux, asa cum o facea in anii trecuti! Aflata in Dubai, vedeta s-a rasfatat altfel intr-una dintre cele mai speciale zile din acest an. Desigur, apropiatii i-au daruit cadouri scumpe, iar rudele au emotionat-o cu urarile lor. Printre cele care au ales sa-i transmita si un mesaj public se numara Monica Gabor.

Ramona Gabor a petrecut in Dubai de ziua ei si s-a rasfatat cu produse rafinate

Ziua de nastere a Ramonei Gabor a stat in zodia relaxarii. Si asta pentru ca sarbatorita a ales sa mearga la un centru spa din Dubai, unde s-a bucurat de momente de rasfat alaturi de o prietena. Ulterior, ele au mers sa ia masa, unde au savurat produse rafinate. Cu putin inainte de pranz, ora Romaniei, ea le-a multumit tuturor pentru urarile trimise.

“Va multumesc tuturor pentru gandurile bune si pentru urarile transmise. Fie ca v-ati rupt din timpul vostru, o secunda, un minut sau poate ceva mai mult pentru a-mi spune astazi: «La multi ani!», cu totii ati reusit sa imi faceti ziua mai frumoasa! Va iubesc #birthday #girl #love #family #friends”, a scris Ramona Gabor pe pagina ei de Instagram.

Ce mesaj i-a trimis sora ei, Monica Gabor

Aflata la mii de kilometri distanta de ea, in Malibu, Monica Gabor i-a transmis cateva ganduri emotionante pe pagina sa de Instagram. “Draga Ramona, mereu imi amintesc de tine cu drag, de toata dragostea si bunatatea ta fata de mine. Amintirile pe care mi le-ai oferit nu se vor risipi niciodata din sufletul meu. Te iubesc, draga mea surioara mica!” este mesajul iubite lui Mr. Pink.

Si nepoata sarbatoritei, Irinuca, i-a facut o urare pe retelele de socializare: “La multi ani fericiti uneia dintre cele mai minunate matusi din intreaga lume!

Happy birthday to one of the most amazing aunties in the whole world! •ramonagabor, esti atat de iubitoare, gingasa, frumoasa, inteligenta, amuzanta, o pantera Sper ca vei avea cel mai bun an din viata ta. La multi ani, Ramona! #birthdaygirl ”.

