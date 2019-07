Ramona Gabor: „Favoritele mele au fost girafele. Poate si pentru ca seman putin cu ele”

Ramona Gabor a fost incantata de animalele pe care le-a vazut in timpul vacantei pe care a petrecut-o in Thailanda. Vedeta a marturisit ca a fost foarte incantata de girafe: "Poate si pentru ca seman putin cu ele".

De curand, sora mai mica a Monicai Gabor a fost intr-o calatorie in Thailanda. Acolo, Ramona Gabor a vizitat locuri cu adevarat speciale, s-a bucurat de liniste si a trait experiente cu totul noi.

Una dintre cele mai frumoase experiente traite de Ramona Gabor in Thailanda a fost o vizita intr-o rezervatie naturala, unde a avut posibilitatea sa fie aproape de toate speciile de animale.

Cel mai mult au incantat-o girafele, cu care vedeta afirma ca seamana. Cel mai probabil s-a referit la inaltime, vedeta masurand 1,76 de metri.

„Calatoria mea in Thailanda a fost uimitoare! Am avut sansa sa ma conectez cu atatea creaturi minunate. In aceasta filmare puteti vedea cat de prietenoase sunt animalele. Preferatele mele au fost girafele (poate si pentru ca seman putin cu ele) ? dar si puii de tigrii sunt atat de pufosi. Elefantii m-au uimit cu dimensiunea lor si m-au convins ca trebuie sa merg la sala mai des:))”, le-a marturisit Ramona Gabor prietenilor din mediul online.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.